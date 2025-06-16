Похитителям золотого унитаза в Великобритании вынесли приговор
Приговор еще двоим обвиняемым в похищении золотого унитаза за полмиллиарда рублей вынесли в Великобритании, пишет издание The Guardian. По информации журналистов, преступление было совершено в 2019 году.
Фигуранты на двух угнанных машинах въехали на территорию Бленхеймского дворца, который считают родовым поместьем Уинстона Черчилля. В особняк осужденные попали через окно. После они скрылись с унитазом из 18-каратного золота. Пропажу так и не нашли. Следователи считают, что необычную сантехнику могли отправить на переплавку.
Судя по видеозаписям с камер, в похищении участвовали пять человек. Двое уже получили сроки. 40-летнему Джеймсу Ши дали четыре года, а 39-летнему Майклу Джонсу — 2,3 года. Их подельник 37-летний Фредерик Доу отделался условным сроком.
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