Похитителям золотого унитаза в Великобритании вынесли приговор

16 июня 2025, 21:15

The Guardian: Похитителей унитаза за полмиллиарда рублей осудили в Британии

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Приговор еще двоим обвиняемым в похищении золотого унитаза за полмиллиарда рублей вынесли в Великобритании, пишет издание The Guardian. По информации журналистов, преступление было совершено в 2019 году.