Уставший россиянин убил свою престарелую и беспомощную мать в Таганроге
Россиянин забил до смерти свою престарелую и беспомощную мать в Таганроге, Ростовской области. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на региональный Следственный комитет. Задержанному 64 года.
По версии следствия, фигурант избил родственницу в результате ссоры и покинул дом. Когда он вернулся спустя несколько дней, 84-летняя женщина была мертва. Ссора между ними произошла 10 июня.
Мужчина все подробно рассказал следователю, открыто уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Ранее сообщалось о задержании курьера с крупной партией наркотиков в Калининградской области. По оперативным данным, он хотел продать запрещенные вещества через интернет.
Читайте также: