Уставший россиянин убил свою престарелую и беспомощную мать в Таганроге

16 июня 2025, 20:10

В Таганроге задержали мужчину, забившего до смерти больную мать

Фото: istockphoto/blinow61

Россиянин забил до смерти свою престарелую и беспомощную мать в Таганроге, Ростовской области. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на региональный Следственный комитет. Задержанному 64 года.