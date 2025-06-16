РЕН ТВ: Двое детей погибли в песчаном карьере в Брянской области
Двое детей погибли в результате обвала грунта в песчаном карьере в Брянской области, передает телеканал РЕН ТВ.
Трагедия случилась в Дятьковском районе региона вечером в понедельник, 16 июня. Дети играли, когда их засыпало песком. К сожалению, их не спасли. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.
Перед этим стало известно, что 64-летний мужчина убил свою 84-летнюю больную мать в Таганроге, Ростовской области. В региональном СК пояснили, что между родственниками произошла ссора, после чего фигурант уголовного дела избил пенсионерку и ушел из дома 10 июня. Мужчина сейчас находится под стражей. Проводится расследование.
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