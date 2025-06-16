В российском городе задержали наркокурьера с крупной партией героина
В Калининградской области задержали наркокурьера с крупной партией героина. В пресс-службе УМВД по Калининградской области сообщили, что запрещенные вещества местный житель привез из Москвы.
Информацию о перевозчике правоохранительные органы получили в ходе оперативной работы. Молодой парень прибыл в Калининград из Москвы и был задержан органами правопорядка недалеко от аэропорта Храброво. При личном досмотре у 24-летнего наркокурьера было обнаружено и изъято 756,81 грамм героина, который он собирался сбыть на территории области через интернет.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических средств в крупном размере в составе организованной группы. Личности предполагаемых соучастников установлены, а статья Уголовного кодекса РФ предусматривает срок до 20 лет лишения свободы.
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