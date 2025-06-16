В российском городе задержали наркокурьера с крупной партией героина

16 июня 2025, 19:37

Наркокурьер с крупной партией героина задержан в Калининграде

Фото: Istock/majo1122331

В Калининградской области задержали наркокурьера с крупной партией героина. В пресс-службе УМВД по Калининградской области сообщили, что запрещенные вещества местный житель привез из Москвы.