Похитившая 15 млн руб у клиентов экс-сотрудница банка получила срок

27 декабря 2025, 15:23

В Челябинской области бывшей сотруднице банка дали 8,5 года за кражу 15 млн руб

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Суд огласил приговор женщине, похищавшей средства у клиентов одного из банков. Об этом сообщили в полиции Челябинской области.