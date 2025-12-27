Похитившая 15 млн руб у клиентов экс-сотрудница банка получила срок
Суд огласил приговор женщине, похищавшей средства у клиентов одного из банков. Об этом сообщили в полиции Челябинской области.
По данным правоохранителей, 52-летняя экс-сотрудница финансовой организации, используя служебный доступ, переводила деньги со счетов жертв на электронные кошельки, оформленные на других лиц, а затем обналичивала их.
Преступную схему пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону.
Уточняется, что с февраля 2020 года по март 2024-го подсудимая похитила у 50 человек свыше 15 млн рублей. Суд признал фигурантку виновной в мошенничестве и назначил наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Банк компенсировал пострадавшим украденные суммы.
