Похитившая 15 млн руб у клиентов экс-сотрудница банка получила срок

В Челябинской области бывшей сотруднице банка дали 8,5 года за кражу 15 млн руб
Суд огласил приговор женщине, похищавшей средства у клиентов одного из банков. Об этом сообщили в полиции Челябинской области.



По данным правоохранителей, 52-летняя экс-сотрудница финансовой организации, используя служебный доступ, переводила деньги со счетов жертв на электронные кошельки, оформленные на других лиц, а затем обналичивала их.

Преступную схему пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону.

Уточняется, что с февраля 2020 года по март 2024-го подсудимая похитила у 50 человек свыше 15 млн рублей. Суд признал фигурантку виновной в мошенничестве и назначил наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Банк компенсировал пострадавшим украденные суммы.

Никита Кротов

