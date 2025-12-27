Воспитанника ЦСКА избили и расстреляли в Подмосковье
На бывшего игрока юношеской сборной России по футболу Лайонела Адамса напали в Подмосковье. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.
Инцидент произошел в буфете «ДеньНочь» на Московской улице в Звенигороде, где 31-летний футболист отдыхал вместе с друзьями. К их компании подошли около десяти человек и начали конфликт из-за национальности мужчины.
Один из агрессоров достал пистолет и выстрелил в футболиста, после чего остальные начали его избивать. Пострадавшего госпитализировали с рваными ранами губ и огнестрельным ранением.
Известно, что Адамс выступал за молодежный ЦСКА, красноярский «Енисей», КАМАЗ из Набережный Челнов, а также играл в клубах Казахстана, Белоруссии и Испании.
