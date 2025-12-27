Воспитанника ЦСКА избили и расстреляли в Подмосковье

27 декабря 2025, 15:07

Baza: экс-игрока ЦСКА Лайонела Адамса ранили из пистолета в буфете Звенигорода

Фото: iStock/Evgenii Palitsyn

На бывшего игрока юношеской сборной России по футболу Лайонела Адамса напали в Подмосковье. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.