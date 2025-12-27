Достижения.рф

Российские геймеры начали игровую трансляцию из автоприцепа прямо на ходу

Фото: istockphoto/Diy13

В Уфе полиция задержала геймеров, которые устроили стрим из автоприцепа во время движения. Информацию приводит «Лента.ру».



Нарушение ПДД оперативно зафиксировали умные камеры, после чего правоохранители остановили транспорт. Геймеров вместе с водителем доставили в отдел, где им оформили административные материалы.

Никита Кротов

