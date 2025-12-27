Российские геймеры начали игровую трансляцию из автоприцепа прямо на ходу
Устроивших игровой эфир из автоприцепа прямо на ходу геймеров задержали в Уфе
В Уфе полиция задержала геймеров, которые устроили стрим из автоприцепа во время движения. Информацию приводит «Лента.ру».
Нарушение ПДД оперативно зафиксировали умные камеры, после чего правоохранители остановили транспорт. Геймеров вместе с водителем доставили в отдел, где им оформили административные материалы.
