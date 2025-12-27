Российские геймеры начали игровую трансляцию из автоприцепа прямо на ходу

27 декабря 2025, 15:10

Устроивших игровой эфир из автоприцепа прямо на ходу геймеров задержали в Уфе

Фото: istockphoto/Diy13

В Уфе полиция задержала геймеров, которые устроили стрим из автоприцепа во время движения. Информацию приводит «Лента.ру».