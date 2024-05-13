Похитивших знакомого и заставивших его копать себе могилу осудят в Петербурге

Фото: iStock/David_Bokuchava
Россияне вывезли мужчину в лес и заставили его копать себе могилу, пишет «Лента.ру».
Как рассказали изданию в прокуратуре Санкт-Петербурга, следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей. Они похитили знакомого и заставили его копать могилу.
Мужчины проходят обвиняемыми по статьям «Угроза убийством» и «Похищение человека» УК РФ. Их дело направлено в Петродворцовый районный суд.
По данным следствия, в октябре прошлого года мужчины затащили потерпевшего в частный дом, где избили его, а потом вывезли в лес. Там они заставили его копать себе могилу.
Однако пострадавшему удалось сбежать от злоумышленников.
Читайте также:
Украинец четыре месяца насиловал малолетних дочерей за деньги
Уроженец Центральной Азии: кто и зачем убил астраханцев отравленными наркотиками
В Анталье погиб россиянин
Мужчины проходят обвиняемыми по статьям «Угроза убийством» и «Похищение человека» УК РФ. Их дело направлено в Петродворцовый районный суд.
По данным следствия, в октябре прошлого года мужчины затащили потерпевшего в частный дом, где избили его, а потом вывезли в лес. Там они заставили его копать себе могилу.
Однако пострадавшему удалось сбежать от злоумышленников.
Читайте также:
Украинец четыре месяца насиловал малолетних дочерей за деньги
Уроженец Центральной Азии: кто и зачем убил астраханцев отравленными наркотиками
В Анталье погиб россиянин
Алёна Самарева