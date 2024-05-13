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Украинец четыре месяца насиловал малолетних дочерей за деньги

13 мая 2024, 20:11
Фото: iStock/SB Arts Media

Фото: iStock/SB Arts Media

Житель Украины четыре месяца насиловал малолетних дочерей, угрожая им расправой.
Как сообщает подконтрольная Киеву Бахмутская окружная прокуратура, 39-летний житель насиловал 8 и 12-летних дочерей сожительницы, когда той не было дома.

За молчание он обещал им деньги. Дети боялись отчима и матери, поскольку они часто находились в состоянии опьянения. Как-то мужчина даже выплатил девочкам 50 гривен.



Сейчас дело против обвиняемого направлено прокурорами в суд. Как уточнили в прокуратуре, ему грозит пожизненное лишение свободы.

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