Украинец четыре месяца насиловал малолетних дочерей за деньги

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Житель Украины четыре месяца насиловал малолетних дочерей, угрожая им расправой.
Как сообщает подконтрольная Киеву Бахмутская окружная прокуратура, 39-летний житель насиловал 8 и 12-летних дочерей сожительницы, когда той не было дома.
За молчание он обещал им деньги. Дети боялись отчима и матери, поскольку они часто находились в состоянии опьянения. Как-то мужчина даже выплатил девочкам 50 гривен.
Сейчас дело против обвиняемого направлено прокурорами в суд. Как уточнили в прокуратуре, ему грозит пожизненное лишение свободы.
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За молчание он обещал им деньги. Дети боялись отчима и матери, поскольку они часто находились в состоянии опьянения. Как-то мужчина даже выплатил девочкам 50 гривен.
Сейчас дело против обвиняемого направлено прокурорами в суд. Как уточнили в прокуратуре, ему грозит пожизненное лишение свободы.
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Алёна Самарева