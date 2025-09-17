Похитивший миллиарды бизнесмен Худоян вышел на свободу по УДО
Бывший соучредитель ООО «Авиасити» Альберт Худоян, которого обвиняли в хищении у бизнес-партнёра 4,2 миллиарда рублей, вышел на свободу досрочно. Однако теперь его заставят отрабатывать наказание физическим трудом, пишет РЕН ТВ.
Четыре года назад Худояна приговорили к шести годам колонии, затем срок увеличили до восьми лет. За время заключения он продемонстрировал примерное поведение – получал поощрения и активно трудился, что сыграло ключевую роль при рассмотрении вопроса об УДО. Первоначально планировали заменить оставшийся срок на штраф, но у Худояна не оказалось необходимых средств.
Прокуратура выразила несогласие с решением суда, однако тот всё же поддержал идею условно-досрочного освобождения, учитывая полное возмещение ущерба – в том числе уставного капитала ООО «Авиасити», составляющего почти 750 миллионов рублей – и позицию потерпевших, которые не возражали против выхода Худояна на свободу.
Теперь бывшему предпринимателю предстоит отрабатывать наказание физическим трудом, что станет для него новой главой в жизни – «честным заработком», как отмечают в среде знакомых с делом.
Читайте также: