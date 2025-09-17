Похитивший миллиарды бизнесмен Худоян вышел на свободу по УДО

17 сентября 2025, 15:16

Обвиняемый в краже 4,2 млрд руб. бизнесмен Худоян вышел на свободу по УДО

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Бывший соучредитель ООО «Авиасити» Альберт Худоян, которого обвиняли в хищении у бизнес-партнёра 4,2 миллиарда рублей, вышел на свободу досрочно. Однако теперь его заставят отрабатывать наказание физическим трудом, пишет РЕН ТВ.