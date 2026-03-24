Японский военный ворвался в посольство Китая и угрожал убить дипломатов
Утром 24 марта офицер Сил самообороны Японии незаконно проник в посольство Китая в Токио и стал угрожать дипломатам убийством. Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, слова которого передает ТАСС.
По данным китайской стороны, дебошир, назвавшийся кадровым японским офифером, перелез через забор и силой ворвался на территорию китайского посольства. Осознавая незаконность своих действий, он угрожал убить дипломатов «во имя бога».
В Пекине заявили, что сильно шокированы произошедшим, а также сделали Токио строгое представление. В ведомстве отметили, что инцидент отражает нарастающие милитаристкие и крайне правые настроения в островном государстве.
Китай потребовал немедленно провести расследование и строго наказать виновных. В Японии пока не комментировали ситуацию.
