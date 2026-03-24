Достижения.рф

Японский военный ворвался в посольство Китая и угрожал убить дипломатов

МИД КНР: японский офицер проник в посольство Китая в Токио и угрожал дипломатам
Фото: iStock/Sky_Blue

Утром 24 марта офицер Сил самообороны Японии незаконно проник в посольство Китая в Токио и стал угрожать дипломатам убийством. Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, слова которого передает ТАСС.



По данным китайской стороны, дебошир, назвавшийся кадровым японским офифером, перелез через забор и силой ворвался на территорию китайского посольства. Осознавая незаконность своих действий, он угрожал убить дипломатов «во имя бога».

В Пекине заявили, что сильно шокированы произошедшим, а также сделали Токио строгое представление. В ведомстве отметили, что инцидент отражает нарастающие милитаристкие и крайне правые настроения в островном государстве.

Китай потребовал немедленно провести расследование и строго наказать виновных. В Японии пока не комментировали ситуацию.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0