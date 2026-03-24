Японский военный ворвался в посольство Китая и угрожал убить дипломатов

24 марта 2026, 12:38

МИД КНР: японский офицер проник в посольство Китая в Токио и угрожал дипломатам

Утром 24 марта офицер Сил самообороны Японии незаконно проник в посольство Китая в Токио и стал угрожать дипломатам убийством. Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, слова которого передает ТАСС.