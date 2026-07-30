Похитившим 46 млн руб фанатам Genshin Impact из Москвы вынесли приговор
В Москве вынесли приговор семейной паре, обвиняемой в хищении 46 миллионов рублей у банка. Фигуранты дела, 23-летний Никита и 25-летняя Маргарита, работали в кредитном отделе и, по данным следствия, увлекались игрой Genshin Impact. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Москвач».
В ходе судебного разбирательства установили, что супруги, сменившие имена на Ни и Ма, применяли нейросети для генерации поддельных паспортных данных и оформляли кредиты на несуществующих лиц. Схему раскрыли после того, как сотрудники банка стали обнаруживать в документах вместо реальных фотографий клиентов изображения в аниме-стилистике.
На заседаниях суда подсудимые общались с представителями правосудия, активно используя терминологию из Genshin Impact. По итогам процесса Никита получил семь лет лишения свободы, а Маргарита — шесть лет колонии. Обоих признали виновными в совершении мошенничества.
Genshin Impact — это условно-бесплатная ролевая игра с открытым миром, разработанная китайской студией miHoYo. Проект в аниме-стиле вышел в 2020 году и с тех пор приобрел широкую известность по всему миру, включая Россию.
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