Похитившим 46 млн руб фанатам Genshin Impact из Москвы вынесли приговор

30 июля 2026, 17:58

Фанатеющие от Genshin Impact муж с женой из Москвы украли 46 млн руб

Фото: istockphoto/AMilkin

В Москве вынесли приговор семейной паре, обвиняемой в хищении 46 миллионов рублей у банка. Фигуранты дела, 23-летний Никита и 25-летняя Маргарита, работали в кредитном отделе и, по данным следствия, увлекались игрой Genshin Impact. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Москвач».