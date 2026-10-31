В Приморье ревнивец зарезал сожительницу и лёг спать рядом с ней

31 октября 2026, 06:45

В Приморье заключили по стражу подозреваемого в убийстве женщины

Фото: iStock/Rawf8

Подозреваемого в убийстве сожительницы в Ханкайском округе Приморского края заключили под стражу. Решение суд принял с учётом позиции прокуратуры.