В Приморье ревнивец зарезал сожительницу и лёг спать рядом с ней
Подозреваемого в убийстве сожительницы в Ханкайском округе Приморского края заключили под стражу. Решение суд принял с учётом позиции прокуратуры.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, преступление произошло 28 октября 2026 года в селе Камень‑Рыболов. В доме на улице Мира между 45‑летним мужчиной и его сожительницей вспыхнула ссора на почве ревности. В ходе конфликта агрессор нанёс ей два ножевых удара в область шеи. Затем он накрыл пострадавшую пледом и лёг спать рядом. От полученных травм женщина умерла.
Прокуратура Ханкайского района поддержала ходатайство о мере пресечения, и суд постановил заключить подозреваемого под стражу. Уголовное дело правоохранители расследуют по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
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