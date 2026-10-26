Супруги из российского поселка зарезали женщину из-за долга за коммуналку

26 октября 2026, 19:50

Под Тулой супруги зарезали знакомую в лесу из-за коммунального долга

Фото: iStock/Yingko

Супруги из Тульской области убили женщину, у которой купили квартиру, из-за задолженности по коммунальным услугам. Об этом сообщает телеграм-канал Myslo.