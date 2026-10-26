Супруги из российского поселка зарезали женщину из-за долга за коммуналку
Супруги из Тульской области убили женщину, у которой купили квартиру, из-за задолженности по коммунальным услугам. Об этом сообщает телеграм-канал Myslo.
По его данным, все произошло в поселке Новогуровский Алексинского района. 34-летний мужчина купил квартиру у знакомой за 400 тысяч рублей, однако вскоре выяснил, что на жилье висит долг за коммунальные услуги в 500 тысяч рублей. Покупатель настаивал, чтобы прежняя хозяйка погасила задолженность, но договориться не получилось.
19 октября злоумышленник вместе с 39-летней женой предложил женщине «прокатиться» на машине, а затем вывез ее в лес рядом с кладбищем. Там он, предварительно, набросился на нее с ножом и нанес не менее восьми ударов в область сердца, от которых потерпевшая скончалась. Жена нападавшего, ранее судимая за убийство, удерживала жертву за ноги.
Тело погибшей обнаружили спустя четыре дня грибники, а подозреваемых задержали на следующий день. Суд заключил супругов под стражу, свою вину они признали. В настоящий момент правоохранители продолжают выяснять остальные обстоятельства случившегося.
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