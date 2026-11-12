Поход в цирк чуть не кончился для ребенка потерей зрения

12 ноября 2026, 18:38

В Омске ребенок чуть не ослеп во время похода в цирк

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Омске произошел инцидент в цирке: сотрудники, следившие за порядком в зрительном зале, едва не ослепили ребенка, используя лазерные указки. Об этом сообщает издание «Омск Информ».