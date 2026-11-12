Поход в цирк чуть не кончился для ребенка потерей зрения
В Омске произошел инцидент в цирке: сотрудники, следившие за порядком в зрительном зале, едва не ослепили ребенка, используя лазерные указки. Об этом сообщает издание «Омск Информ».
Инцидент произошел 10 октября во время дневного представления. Семья пришла на шоу, в ходе которого контролеры пытались выявить нарушителей порядка, светя лазерными указками по рядам.
В процессе луч неоднократно попадал в глаза ребенку. Сразу после представления мальчик пожаловался родителям на дискомфорт и боль в правом глазу.
Семья обратилась за медицинской помощью. Администрация цирка в ответ на претензии заявила, что используемые устройства абсолютно безопасны. Роспотребнадзор квалифицировал действия цирка как оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, и выдал учреждению предостережение.
Читайте также: