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Поход в цирк чуть не кончился для ребенка потерей зрения

В Омске ребенок чуть не ослеп во время похода в цирк
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Омске произошел инцидент в цирке: сотрудники, следившие за порядком в зрительном зале, едва не ослепили ребенка, используя лазерные указки. Об этом сообщает издание «Омск Информ».



Инцидент произошел 10 октября во время дневного представления. Семья пришла на шоу, в ходе которого контролеры пытались выявить нарушителей порядка, светя лазерными указками по рядам.

В процессе луч неоднократно попадал в глаза ребенку. Сразу после представления мальчик пожаловался родителям на дискомфорт и боль в правом глазу.

Семья обратилась за медицинской помощью. Администрация цирка в ответ на претензии заявила, что используемые устройства абсолютно безопасны. Роспотребнадзор квалифицировал действия цирка как оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, и выдал учреждению предостережение.

Никита Кротов

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