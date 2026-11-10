«Концерт превращался в цирк»: Газманов рассказал об отказе от акробатических трюков

10 ноября 2026, 20:39

Олег Газманов объяснил, почему отказался от сальто на концертах

Олег Газманов (Фото: Instagram* / @oleggazmanov)

Олег Газманов рассказал, почему перестал включать сальто в свои концертные выступления. При этом артист подчеркнул, что физически всё ещё способен выполнять подобные трюки. Слова певца передаёт KP.RU.





По мнению Газманова, сегодня акробатическими элементами уже сложно удивить публику. Кроме того, он не хочет, чтобы его выступления напоминали цирковые представления с обилием спецэффектов, взрывов и конфетти. Певец считает, что внимание зрителей должно быть сосредоточено прежде всего на музыке и смысле песен.





«Мне важнее, чтобы зрители вслушивались в мои стихи, в поэзию моих песен, а не отвлекались на трюки. Главное для меня — создать в зале особую атмосферу. И я чувствую, что это удаётся: энергия концерта действительно объединяет людей», — подчеркнул он.