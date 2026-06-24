Поход в уличный туалет кончился для пенсионера «подрывом» и госпитализацией
В Саратове пожилой мужчина пострадал от возгорания в туалете после того, как его жена использовала карбид кальция для чистки выгребной ямы. Об этом информирует региональное управление МЧС.
ЧП произошло на территории частного домовладения, расположенного на Коммунистической улице. Женщина приобрела карбид кальция через маркетплейс и засыпала его в выгребную яму.
При контакте с водой вещество вступило в химическую реакцию, сопровождавшуюся активным выделением взрывоопасного газа. Мужчина, не осведомленный о проведенной чистке, выбросил в яму окурок.
Скопившиеся пары мгновенно вспыхнули, в результате чего на пенсионере загорелась одежда. Пострадавшего с ожогами доставили в больницу. Информация о его текущем состоянии не уточняется.
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