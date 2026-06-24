Поход в уличный туалет кончился для пенсионера «подрывом» и госпитализацией

24 июня 2026, 22:28

Саратовец получил ожоги в уличном туалете и оказался в больнице

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Саратове пожилой мужчина пострадал от возгорания в туалете после того, как его жена использовала карбид кальция для чистки выгребной ямы. Об этом информирует региональное управление МЧС.