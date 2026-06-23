В Подмосковье госпитализировали грудничка, которого родители оставили в коляске на жаре
В Московской области младенец попал в больницу с тепловым ударом после того, как пьяные родители оставили его в коляске на жаре. Следователи провели беседу с матерью пострадавшего, сообщает Telegram-канал «СК Подмосковья».
Инцидент произошёл в Котельниках. Вчера в СМИ распространилась информация о госпитализации грудничка из-за невнимательности родителей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту оставления малыша в опасности и начали изучать жилищно-бытовые условия жизни семьи.
Сотрудник следственного отдела по городу Люберцы провел допрос 39-летней матери ребенка. Она объяснила, что встретила друзей во время прогулки вместе с мужем. Младенец всё это время находился рядом. В определенный момент малыш начал плакать, однако родители никак на это не отреагировали.
«Значит, это мы уснули на карьере», — оправдалась женщина.В подмосковном главке МВД РФ подчеркнули, что после инцидента семью поставили на профилактический учёт.