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В Подмосковье госпитализировали грудничка, которого родители оставили в коляске на жаре

Оставившая грудничка на жаре в Котельниках мать оправдалась тем, что уснула
Фото: iStock/SbytovaMN

В Московской области младенец попал в больницу с тепловым ударом после того, как пьяные родители оставили его в коляске на жаре. Следователи провели беседу с матерью пострадавшего, сообщает Telegram-канал «СК Подмосковья».



Инцидент произошёл в Котельниках. Вчера в СМИ распространилась информация о госпитализации грудничка из-за невнимательности родителей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту оставления малыша в опасности и начали изучать жилищно-бытовые условия жизни семьи.

Сотрудник следственного отдела по городу Люберцы провел допрос 39-летней матери ребенка. Она объяснила, что встретила друзей во время прогулки вместе с мужем. Младенец всё это время находился рядом. В определенный момент малыш начал плакать, однако родители никак на это не отреагировали.

«Значит, это мы уснули на карьере», — оправдалась женщина.
В подмосковном главке МВД РФ подчеркнули, что после инцидента семью поставили на профилактический учёт.
Мария Моисеева

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