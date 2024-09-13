Похоронил жену и стал приставать к школьницам: под Коломной задержали 88-летнего пенсионера

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Под Коломной задержали 88-летнего пенсионера за развратные действия в отношении двух школьниц, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «МК». Отмечается, что девочкам было 14 и 15 лет.
По данным издания, все произошло 22 августа в селе Сергиевское, когда старик пригласил к себе домой двух девочек и начал говорить с ними на интимные темы, а после совершать в их отношении сексуальные действия. Одной из школьниц удалось заснять происходящее на камеру, что и стало основной уликой.
По словам пенсионера, он недавно похоронил жену и потому не считает свое поведением преступным.
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