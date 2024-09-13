Петербуржец умер после смертельного укуса прохожего

Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании после начала СВО превратили в спецслужбу для разведывательно-подрывной работы против России. Об этом сообщает ФСБ РФ со ссылкой на полученные документы. После этого российский МИД прекратил аккредитацию шести британских дипломатов, посылаемых в Москву по линии директората, говорится в сообщении.