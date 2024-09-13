Петербуржец умер после смертельного укуса прохожего

Фото: istockphoto/sudok1
51-летний петербуржец умер в больнице после укуса прохожего, который спровоцировал некротизирующую инфекцию и острое воспаление. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Отмечается, что мужчина получил травму, когда показал нападавшему средний палец.
По данным издания, история началась у детского сада в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, когда мужчину возмутили действия случайного прохожего. Он решил показать ему средний палец, но тот в ответ набросился и вцепился в палец зубами.
Сначала петербуржец не обращал внимания на укус, но через две недели ему стало совсем плохо, пришлось обратиться к врачам. В больнице ему диагностировали некротизирующую инфекцию и острое воспаление в правой руке, после чего отправили на срочную операцию. Во время нее покусанный мужчина скончался.
Читайте также:
В Подмосковье собака растерзала четырехлетнюю девочку
В Швейцарии муж измельчил тело убитой жены при помощи блендера
В Москве студентов приговорили к 5 годам колонии за появление у окна без одежды
Данил Пономарев