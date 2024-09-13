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Петербуржец умер после смертельного укуса прохожего

«Mash на Мойке»: петербуржец умер от воспаления после укуса прохожего
13 сентября 2024, 10:56
Фото: istockphoto/sudok1

Фото: istockphoto/sudok1

51-летний петербуржец умер в больнице после укуса прохожего, который спровоцировал некротизирующую инфекцию и острое воспаление. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Отмечается, что мужчина получил травму, когда показал нападавшему средний палец.


По данным издания, история началась у детского сада в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, когда мужчину возмутили действия случайного прохожего. Он решил показать ему средний палец, но тот в ответ набросился и вцепился в палец зубами.

Сначала петербуржец не обращал внимания на укус, но через две недели ему стало совсем плохо, пришлось обратиться к врачам. В больнице ему диагностировали некротизирующую инфекцию и острое воспаление в правой руке, после чего отправили на срочную операцию. Во время нее покусанный мужчина скончался.

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#история
#мужчина
#санкт-петербург
#нападение
#больница
Похоронил жену и стал приставать к школьницам: под Коломной задержали 88-летнего пенсионера
«МК»: 88-летнего пенсионера задержали за развратные действия со школьницами
13 сентября 2024, 11:26

Фото: iStock/Rafa Jodar

Под Коломной задержали 88-летнего пенсионера за развратные действия в отношении двух школьниц, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «МК». Отмечается, что девочкам было 14 и 15 лет.
По данным издания, все произошло 22 августа в селе Сергиевское, когда старик пригласил к себе домой двух девочек и начал говорить с ними на интимные темы, а после совершать в их отношении сексуальные действия. Одной из школьниц удалось заснять происходящее на камеру, что и стало основной уликой.

По словам пенсионера, он недавно похоронил жену и потому не считает свое поведением преступным.

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#пенсионер
#дети
#школьники
#коломна
#уголовное дело
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Стала известна сумма на счетах экс-замминистра обороны Попова
СК: у экс-замминистра обороны Попова нашли более 30 млн рублей, счета арестованы
13 сентября 2024, 11:17

Фото: iStock/ultramarine5

На счетах бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, которого обвиняют в многомиллионном мошенничестве, нашли более 30 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, на счета уже наложен арест.
«Следователями Главного военного следственного управления СК РФ в ходе предварительного следствия по уголовному делу о мошенничестве на счетах обвиняемого — бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова — обнаружено более 30 млн рублей, на них наложен арест», — пояснила Петренко.
Она добавила, что арест наложили и на имущество других фигурантов уголовного дела — начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова и директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова, после чего итоговая сумма арестованных активов уже превысила 60 миллионов рублей.

Павел Попов был задержан 29 августа. Его подозревают в махинациях, связанных с финансированием парка «Патриот», за развитие которого он отвечал с 2021 по 2024 год. Следствие утверждает, что экс-замминистра обороны присвоил 30 миллионов рублей. 29 августа 235-й гарнизонный военный суд Москвы постановил заключить его под стражу до 29 октября.

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#суд
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#имущество
#следствие
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#ск рф
#развитие
#минобороны
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ФСБ: директорат МИД Британии превратили в спецслужбу для подрывной работы в РФ
13 сентября 2024, 09:22

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании после начала СВО превратили в спецслужбу для разведывательно-подрывной работы против России. Об этом сообщает ФСБ РФ со ссылкой на полученные документы. После этого российский МИД прекратил аккредитацию шести британских дипломатов, посылаемых в Москву по линии директората, говорится в сообщении.
«Указанные документы свидетельствуют о том, что в Великобритании головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики на российском направлении (и в странах, ранее входивших в СССР) является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, преобразованный после начала СВО на Украине в спецслужбу, основной задачей которой является нанесение нашей стране стратегического поражения», — указано в заявлении ФСБ.
В ведомстве добавили, что и дальше будут добиваться прекращения аккредитации дипломатов, которые окажутся причастны к подрывной деятельности.

Ранее сотрудники ФСБ провели обыски в Управлении собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Визит силовиков к коллегам-правоохранителям закончился задержанием подполковника полиции, одного из руководителей главка. Подробнее об этом — в материале «Радио 1».

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#фсб
#мид
#документы
#сотрудники
#сво
#великобритания
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В Раменском потушили лесной пожар и нашли виновных в поджоге
13 сентября 2024, 09:16

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар произошёл в Малаховском участковом лесничестве — в трёх километрах от деревни Копнино Раменского городского округа, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Возгорание удалось заметить благодаря системе видеомониторинга. Первоначально площадь пожара составляла 0,2 гектара, но затем из-за ветра увеличилась до 0,25 гектара. В тушении было задействовано десять лесных пожарных и четыре единицы техники. Ликвидация пожара заняла четыре с половиной часа», — говорится в сообщении.
Пожар был низовым и произошёл из-за действий человека. Виновных в поджоге установили, материалы по происшествию направлены в надзорные органы.

В областном Комлесхозе напомнили, что действия, приведшие к лесному пожару, караются крупными штрафами. Для физических лиц сумма штрафа составляет до 60 тысяч рублей. Для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#лес
#лесные пожары
#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
#раменский городской округ
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В Подмосковье собака растерзала четырехлетнюю девочку
13 сентября 2024, 08:59

Фото: istockphoto/Sinicakover

В одном из СНТ Солнечногорского городского округа собака породы акита-ину набросилась на четырехлетнюю девочку, сообщает издание «МК».
Питомец выбежал на улицу из-за того, что хозяйка не закрыла ворота. В этот момент на соседнем участке во дворе находилась маленькая девочка.

Пострадавшая получила серьезные травм и была госпитализирована в тяжелом состоянии. В настоящее время правоохранители начали проверку по факту произошедшего.

Прежде сообщалось, что в российском регионе алабай атаковал четырех человек. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#собака
#девочка
#подмосковье
#нападение
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В Швейцарии муж измельчил тело убитой жены при помощи блендера
13 сентября 2024, 08:54

Фото: istockphoto/tiero

В Швейцарии мужчина безуспешно пытался обжаловать решение суда, который отправил его в тюрьму за жестокое убийство жены. Об этом сообщает Bzbasel.
По данным издания, все произошло в феврале 2024 года, когда во время скандала швейцарец убил свою жену, а после попытался избавиться от трупа. Отмечается, что он сначала расчленил тело возлюбленной, а после измельчил в блендере некоторые его части, превратив в пюре.
«Все его поведение 13 февраля 2024 года говорит о готовности заявителя применять насилие, иногда с садистско-социопатическими чертами», — говорится в материале.
Известно, что у пары остались двое несовершеннолетних детей. С кем они остались после убийства матери — неизвестно.

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#насилие
#тела
#швейцария
#убийство
#суд
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ВСУ применяли неизвестный газ в Курской области, от которого погибал скот
13 сентября 2024, 08:26

Фото: iStock/andrey shalari

ВСУ при обстрелах Курской области применяли снаряды с неизвестным газом, от которого погибал домашний скот. Об этом со ссылкой на жительниц сел в Глушковском районе сообщает РИА Новости. По их словам, после взрывов над местом удара поднимался странный дым или пар с непонятным запахом.
«Снаряды какие-то были, видимо, с каким-то газом, потому что ни с того ни с сего дохли животные: поросята, собаки, куры. И хлопцы все болели», — рассказала одна из местных жительниц.
Ранее постпредство России при Организации по запрещению химического оружия обвинило США в поставках отравляющих и химических веществ на Украину. Впоследствии они были использованы против российских войск, чтобы «продолжать боевые действия и сохранять иллюзию паритета».
«США остаются главным поставщиком отравляющих веществ на Украину», – заявили в постпредстве.
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#сша
#собаки
#животные
#всу
#оружие
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В Москве студентов приговорили к 5 годам колонии за появление у окна без одежды
13 сентября 2024, 08:16

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

Суд в Москве приговорил двух студентов, которые появились перед окном без одежды к 5 и 5,5 годам колонии строго режима по статье о развратных действиях в отношении двух или более лиц. Об этом сообщает MSK1.ru.
Инцидент произошел в конце лета 2022 года. Обнаженные Тимур и Даниил находились в квартире на втором этаже у окна. Дети, играющие на площадке, заметили это, и один из них рассказал об увиденном своей матери.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о сексуальных действиях с применением насилия или угрозой его применения, но позже переквалифицировали его на статью, предусматривающую лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. В деле пятеро потерпевших до 12 лет.

Один из молодых людей объяснил, что они чинили трубу и сняли одежду, чтобы не намочить её. Проведенный следственный эксперимент показал, что с детской площадки невозможно увидеть происходящее на втором этаже. Тимур и Даниил не признали свою вину, а некоторые родители пострадавших в суде выступили в их защиту.

Ранее сообщалось, что в Индии произошел шокирующий инцидент: крупный тигр утащил и съел 55-летнего мужчину, собирающего дрова.

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#дети
#уголовное эксперимент
#инцидент
#площадки
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На Сахалине военного осудили за повторный отказ ехать на СВО
13 сентября 2024, 06:50

Фото: istock/zim286

Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к 4,5 года колонии общего режима за повторный отказ от участия в специальной военной операции (СВО) на Украине.
Суд частично присоединил к новому приговору неотбытую часть наказания по предыдущему делу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Ранее военнослужащий уже был осужден по статье 332.2.1 УК РФ («Неисполнение приказа») за аналогичный отказ и получил условный срок. Однако в июне 2024 года во время мобилизации он вновь отказался исполнять приказ об отправке в зону СВО, находясь в штабе воинской части в Южно-Сахалинске.

Военный был взят под стражу в зале суда, но приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее другой военнослужащий на Сахалине был приговорен к 2,5 года колонии за отказ участвовать в СВО, мотивируя свое решение опасением за жизнь, что, по мнению суда, негативно сказалось на дисциплине в воинском коллективе.

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#суд
#приговор
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#сво
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