У женщины развился частичный паралич после «укола красоты»

23 октября 2025, 12:11

Cureus: у китаянки развился паралич глазных мышц после укола гиалуроновой кислоты

Фото: iStock/Heri Harmono

У 38-летней китаянки развился частичный паралич глазных мышц после инъекций гиалуроновой кислоты. Об этом написал журнал Cureus.