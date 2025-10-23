У женщины развился частичный паралич после «укола красоты»
У 38-летней китаянки развился частичный паралич глазных мышц после инъекций гиалуроновой кислоты. Об этом написал журнал Cureus.
По словам исследователей Кувейтского института медицинских специализаций, это редкое осложнение, которое возникает после косметической процедуры.
Женщина хотела скорректировать носогубные складке. В частной клинике ей ввели филлер с помощью острой игры в основание крыла носа. Спустя несколько минут она пожаловалась на выраженный дискомфорт, а через сутки появились серьезные симптомы: ограничение подвижности глаз, головокружение, рвота, покраснения и высыпания.
Офтальмологи выявили поражение нескольких глазодвигательных мышц — верхней и медиальной прямых, а также нижней косой. Осложнение вызвала окклюзия сосудов из-за попадания филлера — перекрытие кровотока.
Каждые четыре часа в течение трех дней пациентке вводили фермент гиалуронидазу (фермет, распыляющий гиалуроновую кислоту), а также назначали аспирин для профилактики тромбозов. Через две недели ее состояние вернулось в норму — восстановилась подвижность глаз и исчезли кожные проявления.
Читайте также: