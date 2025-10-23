Достижения.рф

Видеоблогер хотела поджечь здание МВД в Петербурге

Baza: блогер хотела поджечь здание полиции с помощью Молотова в Купчино
Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

29‑летняя видеоблогерша, криминолог и модель Диана подошла к ведомственному зданию МВД в петербургском Купчине с несколькими коктейлями Молотова в сумке и попыталась поджечь его и припаркованные рядом автомобили.



Как пишет телеграм-канал Baza, девушка успела бросить одну бутылку, после чего ее незамедлительно задержали. Пострадавших и значительного ущерба нет.

Диана, выпускница юридического факультета РГПУ им. Герцена, после университета увлеклась криминальной психологией и ведёт тематический блог о true‑crime.

Её ролики на YouTube в сумме набрали более 100 тысяч просмотров. По данным издания, в отношении неё возбудили уголовное дело.

Никита Кротов

