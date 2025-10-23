Видеоблогер хотела поджечь здание МВД в Петербурге

23 октября 2025, 11:08

Baza: блогер хотела поджечь здание полиции с помощью Молотова в Купчино

Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

29‑летняя видеоблогерша, криминолог и модель Диана подошла к ведомственному зданию МВД в петербургском Купчине с несколькими коктейлями Молотова в сумке и попыталась поджечь его и припаркованные рядом автомобили.