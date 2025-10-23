Видеоблогер хотела поджечь здание МВД в Петербурге
29‑летняя видеоблогерша, криминолог и модель Диана подошла к ведомственному зданию МВД в петербургском Купчине с несколькими коктейлями Молотова в сумке и попыталась поджечь его и припаркованные рядом автомобили.
Как пишет телеграм-канал Baza, девушка успела бросить одну бутылку, после чего ее незамедлительно задержали. Пострадавших и значительного ущерба нет.
Диана, выпускница юридического факультета РГПУ им. Герцена, после университета увлеклась криминальной психологией и ведёт тематический блог о true‑crime.
Её ролики на YouTube в сумме набрали более 100 тысяч просмотров. По данным издания, в отношении неё возбудили уголовное дело.
Читайте также: