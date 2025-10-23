Владельцем колл-центров с рабами в Мьянме оказался герой фильма «Казино»
Судьбы россиянки Дашимы Очирнимаевой и белоруски Веры Кравцовой, ставших жертвами торговцев людьми, оказались тесно переплетены. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обеих девушек обманули обещаниями высокооплачиваемой работы в Таиланде. Так они стали жертвами преступных группировок, действующих в Юго-Восточной Азии. Со слов блогера Светланы Шерстобоевой, Очирнимаева и Кравцова находились в разных лагерях, расположенных всего в 15 минутах езды друг от друга – в центре мошеннических колл-центров под названием KK Park.
По информации источников, за деятельностью этих лагерей стоит преступный синдикат, возглавляемый Ван Куок-коем, известным в криминальных кругах как «Сломанный Зуб». Под его контролем находится крупный игорный бизнес и около 10 тысяч вооружённых боевиков. Ради саморекламы он даже снял художественный фильм о собственной жизни под названием «Казино», временно перекрыв ради съёмок стратегический мост в Макао без разрешения властей.
Спастись удалось лишь россиянке – Дашима Очирнимаева смогла связаться с родственниками и российскими дипломатами, после чего её вывезли из Мьянмы. Белоруска Вера Кравцова, пропавшая в те же дни, погибла. Официальной причиной смерти назвали сердечный приступ, однако близкие не исключают насильственный характер произошедшего.
Как выяснилось, обеих девушек обманул один и тот же вербовщик, скрывавшийся под ником Руно. По данным расследования, за схемами стоят китайские компании, использующие технологии искусственного интеллекта: девушкам обещают работу по видеосвязи с клиентами, где их лица заменяются цифровыми масками, а на деле их ждёт каторжный труд – до 17 часов в день под охраной боевиков.
Расследование инцидентов продолжается. Правоохранительные органы России и Белоруссии совместно с дипломатическими службами изучают связи международных сетей торговли людьми, действующих в регионе.
