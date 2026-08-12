Похожему на Гитлера украинцу грозит срок в одной стране ЕС

12 августа 2026, 20:55

Похожему на Гитлера украинцу грозит срок за экстремизм в Словакии

Фото: istockphoto/Петр Ткаченко

Словацкие правоохранительные органы возбудили уголовное дело против гражданина Украины, которого подозревают в хранении предметов нацистской атрибутики и демонстрации символики, связанной с экстремистской идеологией. Об этом стало известно 12 августа.