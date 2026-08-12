Похожему на Гитлера украинцу грозит срок в одной стране ЕС
Словацкие правоохранительные органы возбудили уголовное дело против гражданина Украины, которого подозревают в хранении предметов нацистской атрибутики и демонстрации символики, связанной с экстремистской идеологией. Об этом стало известно 12 августа.
По данным словацкого портала Marker, инцидент произошёл в феврале при пересечении украинцем государственной границы Словакии. Согласно информации полиции, при досмотре личных вещей мужчины в рюкзаке обнаружили, а также непосредственно на нём находились предметы с нацистской символикой.
В числе изъятого — значок с изображением орла, держащего в когтях свастику, а также медаль «Железный крест» с символом СС в центре. Особое внимание в материалах дела уделяется внешности задержанного. Как отмечает издание со ссылкой на полицейские источники, мужчина целенаправленно подражал облику немецкого диктатора Адольфа Гитлера.
В настоящий момент украинцу инкриминируется выражение симпатии к движению, направленному на ущемление основных прав и свобод человека, а также незаконное хранение экстремистских материалов. Словацкое законодательство предусматривает за подобные нарушения наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет — в случае, если вину подозреваемого докажут в суде.
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