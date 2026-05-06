На еврейском кладбище в Румынии обнаружили захоронение с именем «Адольф Гитлер»
В Румынии на еврейском кладбище нашли могилу с выгравированным именем «Адольф Гитлер». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства Израиля в Бухаресте.
Захоронение обнаружили на крупнейшем и старейшем еврейском кладбище «Филантропия», сохранившемся в румынской столице. В настоящий момент на территории находится около 29 000 могил. Открытие сделали во время визита на кладбище координатора Центра еврейских исследований имени Гольдштейна Горена при факультете литературы Бухарестского университета Фелисии Вальдман.
Представители дипмиссии добавили, что могильная плита «Адольфа Гитлера», как оказалось, принадлежала еврейскому шляпнику австрийского происхождения.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин напомнил россиянам, что перед майскими праздниками часть выплат придет раньше обычного срока.
Читайте также: