В СК раскрыли основную версию исчезновения семьи Усольцевых под Красноярском
Следователи рассматривают основную версию исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края. Об этом пишет «АиФ».
Поиски продолжаются, но у сотрудников нет новых зацепок. В лесу не нашли ни вещей, ни записей, а в доме не обнаружили подозрительных предметов. Среди возможных сценариев: мужчине стало плохо, и женщина с дочкой не смогли выбраться. Также существует вероятность, что их напугали медведи, и семья заблудилась, отсиживаясь в укрытии.
Напомним, что 28 сентября семейная пара с пятилетней дочерью ушла в однодневный поход на горный хребет Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае и исчезла.
Ранее стало известно, что семья Усольцевых была не единственным случаем странных исчезновений людей в районе Минской петли. Шесть лет назад там пропал КМС по спортивному ориентированию, его так и не нашли.
