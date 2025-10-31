Появились новые подробности о семье Усольцевых
Сергей и Ирина Усольцевы пропали в тайге Красноярского края более месяца назад. Психолог Альбина Вильмова, которая работала с Ириной, рассказала об их участии в психологических тренингах. Об этом она заявила в эфире передачи «Пусть говорят».
Усольцевы пришли на телесно-ориентированные занятия в Красноярске в 2017 году. Вильмова отметила, что пара искала новые впечатления и радость в жизни. По словам подруги семьи, им не требовалась психологическая помощь. Они стремились сделать свою жизнь ярче и насыщеннее.
Поиски пары продолжаются, и общественность надеется на их скорое возвращение. Каждый день волонтеры и спасатели работают в тайге, чтобы найти хоть какие-то следы Усольцевых. Семья и друзья переживают за судьбу пропавших и ждут новостей.
Ранее сообщалось, что пропажа семьи Усольцевых в тайге Красноярского края, возможно, связана с отчетом по расходованию государственных грантов.
