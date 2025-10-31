Появились новые подробности о семье Усольцевых

31 октября 2025, 08:59

Подруга Усольцевой Вильмова: Пропавшие супруги посещали психологический тренинг

Фото: iStock/Алексей Желтухин

Сергей и Ирина Усольцевы пропали в тайге Красноярского края более месяца назад. Психолог Альбина Вильмова, которая работала с Ириной, рассказала об их участии в психологических тренингах. Об этом она заявила в эфире передачи «Пусть говорят».