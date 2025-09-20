Сотрудники полиции задержали мужчину за дебош в автобусе Подмосковья
В Орехово-Зуевском городском округе полицейские задержали мужчину за драку в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Московской области.
Поводом для задержания послужило видео, которое сотрудники полиции обнаружили в социальных сетях. На опубликованной записи видно, как один из пассажиров ведёт себя крайне агрессивно, громко выражается нецензурной бранью и применяет физическую силу к другим людям в салоне транспортного средства.
Следственный комитет сообщил, что мужчину задержали по подозрению в хулиганстве с применением насилия к другим пассажирам. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. В настоящее время решают вопрос о мере пресечения.
