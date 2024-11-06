Пойман последний мигрант-насильник из сбежавших заключённых липецкой колонии

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На 11-й день поисков сотрудники силовых органов поймали последнего беглеца-мигранта из исправительной колонии № 2 в Липецкой области. Это уроженец Узбекистана Тургун Абдулаев, которому предстояло просидеть ещё 10 лет за изнасилование.
Он укрывался в заброшенном здании одной из деревень, сообщает телеграм-канал Readovka. Ориентировки на беглеца распространялись даже в соседней Волгоградской области. За сведения о его местонахождении было объявлено вознаграждение в сумме 100 тысяч рублей.
Его товарищей по побегу, уроженцев Таджикистана и Узбекистана, обвиняемых в насилии и торговле наркотиками, удалось найти и задержать в первые сутки после того, как они бежали из колонии. Сотрудникам ИК № 2 Липецкой области уже предъявлено обвинение в халатности.
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Александр Бойцов