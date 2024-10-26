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Стало известно, каким образом заключенные сбежали из колонии в Липецке

Baza: шесть заключенных сбежали из колонии в Липецке при помощи двух подкопов
26 октября 2024, 12:58
Фото: iStock/OlFedv

Фото: iStock/OlFedv

В сети появились детали побега шестерых заключенных из колонии общего режима №2 в Липецке. По информации телеграм-канала «Baza», им удалось выбраться наружу при помощи двух подкопов, длина одного из них достигла 37 метров.


Издание отмечает, осужденные вырыли первый тоннель в заброшенном цеху, который вывел их во внутренний двор колонии. Второй подкоп они раскопали под забором, который и вывел их на свободу.

Ранее губернатор Игорь Артамонов сообщил, что двух беглецов удалось задержать в Тамбовской области, куда они успели добраться на попутках. Их поймали местные сотрудники ДПС. Полицейские выясняют, почему водители согласились везти людей в робах, а также разыскивают остальных заключенных, так как после побега они все разделились.

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#сотрудники
#колония
#инцидент
Появилось видео задержания двух бежавших из липецкой колонии заключенных
26 октября 2024, 13:18

Фото: iStock/Thomasaf

В сети появилось видео с предположительным моментом задержания двух заключенных, которые бежали из колонии в Липецке. Кадры поимки беглецов публикует телеграм-канал «Baza», отмечая, что они оказали сопротивление полицейским.
По информации издания, на кадрах запечатлен момент задержания Бахтиера Жумаева и Хуршидбека Ганиева.


Ранее губернатор Игорь Артамонов сообщил, что двух беглецов удалось задержать в Тамбовской области, куда они успели добраться на попутках. Их поймали местные сотрудники ДПС. Полицейские выясняют, почему водители согласились везти людей в робах, а также разыскивают остальных заключенных, так как после побега они все разделились.

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#колония
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В Тамбовской области задержали двух заключенных, сбежавших из липецкой ИК-2
26 октября 2024, 12:15

Фото: iStock/BrianAJackson

Двое сбежавших из липецкой колонии заключенных задержаны в Тамбовской области. Об этом написал губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Отмечается, что до Тамбовской области осужденные добрались на попутках, там их задержали сотрудники ДПС. В настоящее время правоохранители выясняют, по какой причине водители согласились везти беглых заключенных.

Местонахождение остальных беглецов устанавливается. После побега из учреждения зэки разделились.

Все оперативные службы региона сосредоточены на поиске заключенных. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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#дпс
#водители
#сотрудники
#липецкая область
#тюрьма
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Объявивший себя гангстером пассажир автобуса вцепился в лицо девушке в Британии
26 октября 2024, 12:09

Фото: istockphoto/LUNAMARINA

Мужчина вцепился в лицо девушки в Великобритании, объявив себя гангстером. Как пишет издание The Sun, инцидент произошел в ноябре прошлого года, когда Элла Доулинг ехала в автобусе с подругами. Нападавший 53-летний Даррен Тейлор стал критиковать внешний вид девушек, оскорбив их и назвав «белым мусором».
«Я не могла кричать, поскольку мои губы были у него во рту, это было отвратительно. Боль, которую я испытала, когда он вонзил зубы мне в лицо, останется со мной навсегда. Я улыбаюсь и говорю по-другому, и это то, с чем мне придется научиться жить», — рассказала Доулинг.
Тейлор получил шесть лет и девять месяцев тюрьмы, на допросе он заявил, что в обычном состоянии неспособен напасть, а в тот момент был не в себе. Пострадавшая же учится быть, несмотря на произошедшее, жизнерадостной и общительной.

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#автобусы
#нападение
#криминал
#новости
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Стало известно, как долго заключённые липецкой ИК-2 готовили побег
Mash: Заключённые липецкой ИК-2 планировали побег более полугода
26 октября 2024, 12:06

Фото: iStock/FOTOKITA

Заключённые липецкой исправительной колонии №2 планировали побег более полугода. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что осужденные вырыли тоннель, длина которого составила порядка 65 метров, в промзоне, где обрабатывали дерево. Все шестеро сбежавших из учреждения — выходцы из Средней Азии. Предполагаемым организатором побега является 26 летний Даврон Джабаров.

Согласно информации источника, причина побега — перевод части группы в категорию опущенных, из-за статей за изнасилование. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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В Липецкой области шесть заключенных совершили побег из исправительной колонии
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#тюрьма
#липецкая область
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В США незнакомец в маске клоуна пытался похитить 8-летнюю девочку из ее кровати
26 октября 2024, 11:57

Фото: iStock/kobzev3179

В штате Колорадо, США незнакомец в маске клоуна проник в чужой дом и пытался похитить 8-летнюю девочку, когда та спала в своей кровати. Об этом сообщает американский телеканал CBS News. Отмечается, что девочке удалось отбиться, а через четыре дня преступника задержали.
По данным телеканала, мужчина пробрался в дом посреди ночи, зашел в комнату к школьнице и напал на нее. По словам девочки, он завязал ей глаза и пытался стянуть с кровати, а когда она стала сопротивляться, ударил по голове и начал душить.

К счастью, жертве все же удалось отбиться, и клоун в спешке покинул дом, уронив по пути свою маску и перчатки. Девочка рассказала обо всем родителям, а те, в свою очередь, полиции.

Сообщается, что через четыре дня нападавшего задержали, им оказался 56-летний Томас Гальегос. По информации издания People, он жил в том же районе, что и семья ребенка, а за неделю до нападения приходил к ним, чтобы подключить стиральную машину и сушилку.

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СК завел уголовное дело после побега заключенных под Липецком
СК завел уголовное дело о халатности после побега заключенных под Липецком
26 октября 2024, 11:43

Фото: iStock/Akintevs

Уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения завели после побега шестерых заключенных. Об этом сообщили в СУ СК по Липецкой области.
Согласно данным ведомства, осужденные, отбывавшие срок в исправительной колонии № 2, сделали подкоп, через который вечером в пятницу, 25 октября сбежали. В настоящее время поиски беглецов продолжаются. На въезде и выезде из города сотрудники ДПС останавливают каждую машину.

Отмечается, что все шестеро сбежавших из учреждения являются выходцами из Средней Азии. В этой же колонии отбывает наказание киллер Лёша Солдат.

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#наказание
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#тюрьма
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Установлены личности сбежавших заключенных в Липецкой области
Сбежавшие из липецкой ИК-2 заключенные являются выходцами из Средней Азии
26 октября 2024, 11:26

Фото: iStock/nito100

Все шестеро сбежавших из липецкой колонии заключенных являются выходцами из Средней Азии. Об этом сообщает региональное управление ФСИН.
Ведомство направило в регион группу сотрудников из центрального аппарата ФСИН. Уточняется, что также был сформирован штаб по розыску и задержанию осужденных.

Согласно информации Telegram-канала SHOT, сбежавшие заключенные отбывали срок за педофилию, наркотики и изнасилования.


Напомним, 26 октября шесть осужденных совершили побег из исправительной колонии №2. Примечательно, что в данном учреждении отбывает наказание киллер Лёша Солдат.

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#липецкая область
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В Липецкой области шесть заключенных совершили побег из исправительной колонии
26 октября 2024, 10:25

Фото: iStock/OlFedv

Шесть осужденных совершили побег из исправительной колонии №2 в Липецкой области. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов.
Уточняется, что на въезде и выезде из региона сотрудники ДПС останавливают каждый автомобиль. По словам Артамонова, все оперативные службы сосредоточены на поиске заключенных.

Согласно информации 112, осужденные смогли сбежать через подкоп. Сотрудники ФСИН нашли на территории ИК лаз, стали проверять камеры и оказалось, что не хватает 6 человек. Примечательно, что в данной колонии отбывает наказание киллер Лёша Солдат.

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#сотрудники
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В России арестовали имущество сына Порошенко
Судебные приставы арестовали имущество сына Порошенко Алексея
26 октября 2024, 08:21

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Судебные приставы арестовали имущество сына экс-президента Украины Петра Порошенко Алексея в России, передает РИА Новости со ссылкой на информацию банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов РФ.
Отмечается, что исполнительное производство в отношении Алексея Порошенко было возбуждено в январе 2024 года. Им занимается главное межрегиональное (специализированное) управление ведомства.

Согласно информации агентства, в июле текущего года судебные приставы передали в доход РФ акции кондитерской фабрики, которая принадлежит бывшему украинскому лидеру. Уточняется, что производство на предприятии в Липецкой области было остановлено в 2017 году.

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