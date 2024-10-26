Стало известно, каким образом заключенные сбежали из колонии в Липецке

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В сети появились детали побега шестерых заключенных из колонии общего режима №2 в Липецке. По информации телеграм-канала «Baza», им удалось выбраться наружу при помощи двух подкопов, длина одного из них достигла 37 метров.
Издание отмечает, осужденные вырыли первый тоннель в заброшенном цеху, который вывел их во внутренний двор колонии. Второй подкоп они раскопали под забором, который и вывел их на свободу.
Ранее губернатор Игорь Артамонов сообщил, что двух беглецов удалось задержать в Тамбовской области, куда они успели добраться на попутках. Их поймали местные сотрудники ДПС. Полицейские выясняют, почему водители согласились везти людей в робах, а также разыскивают остальных заключенных, так как после побега они все разделились.
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Данил Пономарев