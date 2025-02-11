Тела экс-мэра Самары Тархова и супруги могли растворить в кислоте

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Следователи полагают, что тела экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги могли растворить в кислоте. В этом случае найти их тела будет невозможно, пишет Mash.
По данным издания, растворенные в кислоте части тела найти в тоннах мусора будет практически невозможно. Камера зафиксировала, как внучка убитых Екатерина вынесла пластмассовые контейнеры. Предполагается, что там находились останки.
Полицейские отследили по GPS-датчикам, на каком участке мусорного полигона разгружались машины. На сегодняшний день в поисках фрагментов тел убитых Тарховых участвуют около 100 человек.
По словам патологоанатомов, если тела растворили в кислоте, то могли остаться зубы.
Тем временем, шестилетний сын обвиняемой в убийстве внучки Тарховых до сих пор находится в детдоме. Он ждет, пока за ним прилетит отец, проживающий в Израиле. По предварительным данным, мужчина собирается забрать мальчика.
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Полицейские отследили по GPS-датчикам, на каком участке мусорного полигона разгружались машины. На сегодняшний день в поисках фрагментов тел убитых Тарховых участвуют около 100 человек.
По словам патологоанатомов, если тела растворили в кислоте, то могли остаться зубы.
Тем временем, шестилетний сын обвиняемой в убийстве внучки Тарховых до сих пор находится в детдоме. Он ждет, пока за ним прилетит отец, проживающий в Израиле. По предварительным данным, мужчина собирается забрать мальчика.
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Элина Позднякова