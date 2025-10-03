Поиски пропавших туристов в Красноярском крае приостановили

03 октября 2025, 22:51

Поиски семьи туристов в Красноярском крае приостановили из-за плохой погоды

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Поисково-спасательные работы по поиску семьи туристов с ребёнком в Красноярском крае приостановили из‑за непогоды. Об этом сообщил ТАСС председатель ПСО «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.