Поиски пропавших туристов в Красноярском крае приостановили

Поиски семьи туристов в Красноярском крае приостановили из-за плохой погоды
Поисково-спасательные работы по поиску семьи туристов с ребёнком в Красноярском крае приостановили из‑за непогоды. Об этом сообщил ТАСС председатель ПСО «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.



Следователи называют две версии исчезновения: мужчина мог почувствовать себя плохо, и женщина с ребёнком не сумели выбраться, либо вся семья ушла в тайгу, испугалась встретившихся медведей и заблудилась.

Рассматривается также предположение, что мужчина мог соорудить укрытие, и они ждут помощи спасателей.

Семья Усольцевых пропала без вести в горах края в конце сентября — они направлялись к горе Буратинка и затем перестали выходить на связь. По предварительным данным, беспилотник зафиксировал в районе хищника, возможно, медведя.

По факту исчезновения возбудили уголовное дело.

Никита Кротов

