Поиски пропавших туристов в Красноярском крае приостановили
Поисково-спасательные работы по поиску семьи туристов с ребёнком в Красноярском крае приостановили из‑за непогоды. Об этом сообщил ТАСС председатель ПСО «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.
Следователи называют две версии исчезновения: мужчина мог почувствовать себя плохо, и женщина с ребёнком не сумели выбраться, либо вся семья ушла в тайгу, испугалась встретившихся медведей и заблудилась.
Рассматривается также предположение, что мужчина мог соорудить укрытие, и они ждут помощи спасателей.
Семья Усольцевых пропала без вести в горах края в конце сентября — они направлялись к горе Буратинка и затем перестали выходить на связь. По предварительным данным, беспилотник зафиксировал в районе хищника, возможно, медведя.
По факту исчезновения возбудили уголовное дело.
