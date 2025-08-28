Поиски российского пловца Свечникова в Босфоре могут расширить на Мраморное море

28 августа 2025, 21:58

Фото: iStock/Jacob Ammentorp Lund

Пятый день продолжаются безрезультатные поиски российского пловца Николая Свечникова, который пропал 24 августа во время массового заплыва через пролив Босфор в Стамбуле. Об этом сообщает телеканал TGRT.