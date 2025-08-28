Поиски российского пловца Свечникова в Босфоре могут расширить на Мраморное море
Пятый день продолжаются безрезультатные поиски российского пловца Николая Свечникова, который пропал 24 августа во время массового заплыва через пролив Босфор в Стамбуле. Об этом сообщает телеканал TGRT.
В спасательной операции задействованы катера береговой охраны, морская полиция, водолазы и специальные сонары, способные работать на глубинах до 300 метров. Кроме того, полиция изучает записи с камер видеонаблюдения на берегу в азиатской части Стамбула. По одной из версий следствия, именно там пловец мог выйти на берег.
29-летний Николай Свечников был одним из участников международного заплыва через Босфор – уникального мероприятия, соединяющего Европу и Азию. В случае если поиски в проливе не дадут результатов, их могут расширить на акваторию Мраморного моря.
