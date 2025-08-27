Сигнал трекера пропавшего в проливе Босфор россиянина Свечникова исходит из воды
В ходе поиска пропавшего в проливе Босфор российского пловца Николая Свечникова был обнаружен сигнал его трекера. Он исходит из воды.
Как сообщает telegram-канал Shot, предварительно, сигнал трекера исходит в первой половине дистанции заплыва. Именно там Николаю стало плохо и он мог утонуть. Его поиски идут уже четвертый день.
Свечников пропал в воскресенье. Для поиска спортсмена задействовали спасателей, вертолет и водолазов. К тому же Николая ищут сотни волонтеров. Его жена вылетела в Турцию прошлым вечером, оставив дома маленького сына.
Читайте также: