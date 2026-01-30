Поисковики назвали наиболее вероятную причину пропажи семьи Усольцевых

30 января 2026, 09:49

Поисковики считают причиной пропажи семьи Усольцевых несчастный случай

Фото: iStock/Lina Shatalova

В истории с пропажей семьи Усольцевых в Красноярском крае наиболее вероятна версия о несчастном случае. Об этом сообщила РИА Новости руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт.