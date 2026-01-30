Поисковики назвали наиболее вероятную причину пропажи семьи Усольцевых
В истории с пропажей семьи Усольцевых в Красноярском крае наиболее вероятна версия о несчастном случае. Об этом сообщила РИА Новости руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт.
По ее словам, в Приморском крае существуют районы, где люди могут исчезнуть. Горы представляют собой сложную местность, там погода может резко измениться всего за несколько часов, и при этом нет таких же точных прогнозов, как для населенных пунктов. Именно поэтому поисковики предполагают, что с пропавшими, вероятно, произошел несчастный случай.
Семья Усольцевых исчезла 28 сентября недалеко от поселка Кутурчин: двое взрослых и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. Их видели в начале маршрута в направлении Кутурчинского Белогорья. Последний сигнал телефона главы семьи был зафиксирован в семи километрах от поселка. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело, и приоритетной версией остается несчастный случай. 30 января стало известно, что по поручению следствия поиски возобновили.
