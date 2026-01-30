В Петербурге подросток поджег иномарку после переписки с неизвестным
В Санкт-Петербурге задержали 13-летнего подростка, который поджег автомобиль Mercedes-Benz. Инцидент произошел 29 января на Беговой улице. Об этом пишет РИА Новости.
По информации полиции, неизвестный связался с мальчиком в одном из мессенджеров. Он убедил подростка совершить поджог, утверждая, что это поможет «освободить родителей от возможного уголовного преследования». После задержания школьника опросили и передали законным представителям. Ведомство направило материалы проверки в следственные органы для дальнейшего разбирательства.
