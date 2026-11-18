Поисковики обнаружили в болоте останки пропавшей невесты
В Великобритании в болоте обнаружили останки пропавшей 29-летней девушки по имени Эрен Райт. Об этом сообщает Manchester Evening News.
Райт жила в Литем-Сент-Анс, но загадочно исчезла 27 октября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она вышла из дома — вскоре после этого её телефон отключился, а банковские счета опустели. Последний раз Райт видели в автобусе. О пропаже девушки заявил её жених Сайлас О’Кэрролл-Понд.
Поиски завершились 12 ноября, когда специалисты наткнулась на женские останки в болоте. Официальное опознание пока не проводили, но полиция уверена, что останки принадлежат Райт. Как и почему девушка оказалась в воде, в настоящий момент неизвестно. Полиция попросила не распространять домыслы и с уважением отнестись к близким погибшей, получившим тяжёлую новость.
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