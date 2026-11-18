18 ноября 2026, 05:59

Останки пропавшей невесты из Великобритании нашли в болоте

Фото: iStock/Nikolay Dubrovin

В Великобритании в болоте обнаружили останки пропавшей 29-летней девушки по имени Эрен Райт. Об этом сообщает Manchester Evening News.