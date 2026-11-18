18 ноября 2026, 05:38

Юрий Борисов (Фото: кадр из фильма «Анора»)

Народный артист РФ Сергей Безруков напомнил актёру Юре Борисову, что в России теперь есть собственный аналог «Оскара» — кинонаграда «Бриллиантовая бабочка». Об этом сообщает РИА Новости.





В октябре стало известно, что Юру планируют выдвинуть на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Искусственный». При этом в прошлом году Борисов уже был номинирован на «Оскар» за роль второго плана в картине «Анора».





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«Про семью, про Родину, на своем родном языке любой страны, с любовью к своей родной культуре. Это ли не объединяет всех нас? Поэтому у бабочки очень высокий полёт. (...) Юра, у нас есть свой «Оскар» теперь», — сказал Безруков, подчёркивая, что рад успехам коллеги и его международному признанию.