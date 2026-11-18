Безруков напомнил Юре Борисову, что в России теперь есть свой аналог «Оскара»
Народный артист РФ Сергей Безруков напомнил актёру Юре Борисову, что в России теперь есть собственный аналог «Оскара» — кинонаграда «Бриллиантовая бабочка». Об этом сообщает РИА Новости.
В октябре стало известно, что Юру планируют выдвинуть на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Искусственный». При этом в прошлом году Борисов уже был номинирован на «Оскар» за роль второго плана в картине «Анора».
Кинокритик объяснил, почему Юра Борисов может остаться без «Оскара»
Находясь на сцене премии «КиноРепортёр», Безруков поблагодарил режиссёра и сценариста Никиту Михалкова за идею создать Евразийскую киноакадемию и учредить «Бриллиантовую бабочку». По его словам, критерии отбора и присуждения награды основаны на нравственных и общечеловеческих ценностях.
«Про семью, про Родину, на своем родном языке любой страны, с любовью к своей родной культуре. Это ли не объединяет всех нас? Поэтому у бабочки очень высокий полёт. (...) Юра, у нас есть свой «Оскар» теперь», — сказал Безруков, подчёркивая, что рад успехам коллеги и его международному признанию.Международную программу организовал Российский фонд культуры при поддержке Минкультуры РФ. Победитель в номинации «Лучший фильм» получает премию, равную миллиону долларов, в остальных номинациях — по 250 тысяч долларов.