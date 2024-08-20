«Смуглый половой орган»: фанатка детских блогеров пострадала от девочки-педофила

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Юная поклонница блогеров Леры Симки и Миланы Некрасовой столкнулась с педофилом в сообществе, посвященном популярным звездам. Девочка списалась с незнакомкой, между ними завязалось общение. В какой-то момент новая знакомая предложила созвониться. То, что увидела на мониторе девочка, повергло ее в шок. О подробностях произошедшего расскажет редакция «Радио 1».
Знакомство с педофилом
В социальных сетях девочка искала контакты своих кумиров: блогеров Леры Симки и Миланы Некрасовой. Она отыскала сообщество, в котором фанаты делятся своим мнением о деятельности фрилансеров. Вдруг одна из участниц группы под именем Лена написала девочке и сразу же осыпала ее комплиментами.
Некоторое время они переписывались на отвлеченные темы, затем новая знакомая начала расспрашивать малолетнюю о том, где находятся ее родители, одна ли она дома на данный момент. Девочка не придала значение расспросам собеседницы и разоткровенничалась. После непродолжительного общения Лена предложила созвониться по видеосвязи.
В итоге несовершеннолетняя увидела на экране не ровесницу, а взрослого мужчину со смуглым цветом кожи. В следующий момент он показал ничего не подозревающей школьнице свой половой орган.
Фото: istock /monkeybusinessimages
Поиски извращенца
После произошедшего семья пыталась найти педофила через соцсети, но он почистил переписку и поменял настройки.
«Видимо, он сменил аккаунт, заблокировал. В общем, какая-то непонятная история произошла. Найти этого человека не удалось, в полицию заявлять бесполезно. Очень жалко ребенка. Потому что она совершенно не подозревала», — рассказывает родственница пострадавшей.
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