Показали видео с места пожара в Тульской области, где погибли 5 человек

28 февраля 2026, 13:59

СК показал видео с места пожара в Тульской области, где погибли 5 человек

Фото: istockphoto/Elena Boltunova

На месте пожара в частном доме в поселке Горбачево Плавского района Тульской области обнаружили тела пяти человек. Об этом сообщило региональное управление СК РФ в своем Telegram-канале, опубликовав фото и видео с места происшествия.