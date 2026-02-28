Показали видео с места пожара в Тульской области, где погибли 5 человек
На месте пожара в частном доме в поселке Горбачево Плавского района Тульской области обнаружили тела пяти человек. Об этом сообщило региональное управление СК РФ в своем Telegram-канале, опубликовав фото и видео с места происшествия.
Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, утром 28 февраля сотрудники МЧС после ликвидации возгорания нашли на пепелище пятерых людей без признаков жизни. По данным источника РЕН ТВ, среди погибших — трое мужчин и две женщины.
В ГУ МЧС по Тульской области уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 04:00, а открытое горение удалось потушить к 06:10. Площадь возгорания составила 48 квадратов. К работам привлекали шесть сотрудников и две единицы техники.
Возбудили уголовное дело. Ход расследования взяла на контроль районная прокуратура.
Читайте также: