В Дубае прогремели взрывы: на выезде из города многокилометровая пробка
В Дубае прогремели взрывы. Подробности приводит телеграм-канал Mash.
По его данным, над курортным комплексом «Мадинат Джумейра» сбили несколько ракет. Тысячи человек, включая российских туристов, пытаются покинуть город — на выезде из него образовалась многокилометровая пробка. По их словам, все движутся в сторону аэропорта.
Многие путешественники, которые планировали лететь в ОАЭ из РФ, думают отказаться от поездок, несмотря на оплаченные путевки и экскурсии. Аэропорты ОАЭ закрыты, принимают только борты на прилет, у которых заканчивается топливо.
Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Об этом заявил министр обороны страны Исраэль Кац. В свою очередь, Иран начал ответную операцию против Израиля.
