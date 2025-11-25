Покинувший Россию комик попал в ДТП

25 ноября 2025, 21:32

Покинувший Россию комик Романов попал в аварию в Португалии

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Известный стендап-комик Дмитрий Романов, который сейчас проживает в Португалии, стал участником ДТП. Об этом он сообщил в запрещенной в РФ соцсети.





Авария произошла, когда артист вез ребенка на футбольную тренировку в условиях сильного дождя и плохой видимости. Романов находился за рулем автомобиля Tesla.





«На извилистой дороге с поворотом и уклоном вниз все пошло не так: начался занос, торможение не работает, руль не работает, меня несет в одну сторону. Я выкручиваю руль в другую сторону, торможу автоматически», — сказал он.