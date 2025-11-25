Покинувший Россию комик попал в ДТП
Покинувший Россию комик Романов попал в аварию в Португалии
Известный стендап-комик Дмитрий Романов, который сейчас проживает в Португалии, стал участником ДТП. Об этом он сообщил в запрещенной в РФ соцсети.
Авария произошла, когда артист вез ребенка на футбольную тренировку в условиях сильного дождя и плохой видимости. Романов находился за рулем автомобиля Tesla.
«На извилистой дороге с поворотом и уклоном вниз все пошло не так: начался занос, торможение не работает, руль не работает, меня несет в одну сторону. Я выкручиваю руль в другую сторону, торможу автоматически», — сказал он.
Юморист отметил, он испытывал страх, что автомобиль может вылететь с дороги в обрыв. В итоге машина врезалась в отбойник и остановилась. К счастью, ни шофер, ни ребенок не пострадали, однако сам Романов пережил сильный шок.
В ФСБ сообщали, что шоумен работал на сортировочном пункте помощи ВСУ, поэтому знаменитости запретили въезжать в Россию. Силовики посчитали, что действия Романова создают угрозу нацбезопасности.