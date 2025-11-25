Водитель снял свою смерть на видео, двигаясь со скоростью больше 200 км/ч
В Макеевке в ДНР водитель автомобиля Audi записал видео, на котором похвалился высокой скоростью, и в итоге зафиксировал последние секунды своей жизни. Ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на Донбассе».
На записи мужчина, движущийся по ночной трассе, с восторгом показывает спидометр, на котором 190 км/ч. Скорость при этом продолжает расти.
«Брат, ты что, на приколе? Я двести шагаю», — говорит шофер, общаясь по телефону.
В этот момент стрелка достигает 214 км/ч. Затем автомобиль внезапно сносит вправо, и он врезается в столб, после чего видео обрывается.
К посту также приложили фотографии последствий ДТП, на которых видно, что авто практически полностью смято. На спидометре осталось значение скорости на момент аварии. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.