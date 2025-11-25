Водитель снял свою смерть на видео, двигаясь со скоростью больше 200 км/ч

25 ноября 2025, 20:11

Mash: В Макеевке в ДНР водитель снял на видео свою смерть на скорости 214 км/ч

Фото: istockphoto/GummyBone

В Макеевке в ДНР водитель автомобиля Audi записал видео, на котором похвалился высокой скоростью, и в итоге зафиксировал последние секунды своей жизни. Ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на Донбассе».





На записи мужчина, движущийся по ночной трассе, с восторгом показывает спидометр, на котором 190 км/ч. Скорость при этом продолжает расти.





«Брат, ты что, на приколе? Я двести шагаю», — говорит шофер, общаясь по телефону.