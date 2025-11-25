Одну башню в «Москва-Сити» эвакуировали
Эвакуация прошла в башне «Федерация» в «Москва-Сити». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости», опубликовав видео с места происшествия.
По словам сотрудников офисов, в здании сработала пожарная тревога из-за задымления. Очевидцы отметили, что дым распространился с четвертого по 13 этаж, а на лестничных клетках ощущался запах гари. На записи видно, как люди покидают помещение под звуки сирены.
21 ноября также сообщалось о взрыве самоката курьера в столице.
На опубликованных кадрах транспорт горит, а рядом стоит курьер с огнетушителем. Вскоре после этого происходит взрыв. Молодой человек, не проявляя эмоций, отворачивается от пламени и уходит, продолжая снимать происходящее на телефон.
Читайте также: