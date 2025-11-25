Достижения.рф

Одну башню в «Москва-Сити» эвакуировали

Людей вывели из башни «Федерация» в Москва-Сити из-за дыма
Фото: istockphoto/Vitaliy Karmannikov

Эвакуация прошла в башне «Федерация» в «Москва-Сити». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости», опубликовав видео с места происшествия.



По словам сотрудников офисов, в здании сработала пожарная тревога из-за задымления. Очевидцы отметили, что дым распространился с четвертого по 13 этаж, а на лестничных клетках ощущался запах гари. На записи видно, как люди покидают помещение под звуки сирены.

21 ноября также сообщалось о взрыве самоката курьера в столице.

На опубликованных кадрах транспорт горит, а рядом стоит курьер с огнетушителем. Вскоре после этого происходит взрыв. Молодой человек, не проявляя эмоций, отворачивается от пламени и уходит, продолжая снимать происходящее на телефон.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0