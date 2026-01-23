Поклонник из Украины преследует москвичку и бреется её станком

23 января 2026, 10:10

В Москве женщину уже третий год преследует поклонник из Украины

Фото: iStock/Dmytro Skrypnykov

Москвичка Татьяна столкнулась с настоящим кошмаром — 57-летний поклонник из Украины третий год преследует её. Об этом пишет Telegram-канал ‎Mash.