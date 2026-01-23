Поклонник из Украины преследует москвичку и бреется её станком
Москвичка Татьяна столкнулась с настоящим кошмаром — 57-летний поклонник из Украины третий год преследует её. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Мужчина, представившийся военным в отставке, настойчиво добивается её внимания, несмотря на то что общение не сложилось. Олег, гордо называющий себя «настоящим хохлом», постоянно делится своими фантазиями. На днях он проник в квартиру Татьяны, когда она забыла закрыть дверь, и использовал её станок для бритья.
Полиция не реагировала на её жалобы до тех пор, пока украинец не начал ежедневно дожидаться её в подъезде. Теперь женщина намерена добиться наказания за домогательства и незаконное проникновение в её жильё.
Читайте также: