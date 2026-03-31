«Покончу с собой»: Россиянка год развращала и шантажировала 12-летнюю девочку
В Санкт-Петербурге суд приговорил местную жительницу к восьми годам колонии. Объединённая пресс-служба судов города сообщила, что женщину признали виновной по нескольким уголовным статьям, включая развращение, принуждение к сексуальному контакту и шантаж несовершеннолетней.
Следствие установило, что действия фигурантки в отношении 12-летней школьницы продолжались около года. Обвиняемая представилась девочке ровесницей и сначала пыталась выстроить общение в романтическом ключе, но вскоре в телефонных разговорах перешла к темам сексуального характера.
Для того чтобы удержать контакт с ребёнком, злоумышленница угрожала обнародовать личную информацию или совершить суицид. О произошедшем школьница спустя время рассказала родственникам и обратилась в полицию.
Силовики задержали подозреваемую в прошлом году и поместили в следственный изолятор. Суд постановил выплатить потерпевшей компенсацию в размере 300 тысяч рублей.
