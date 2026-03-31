«Семейный подряд»: В Волгограде поймали наркогруппировку из Латинской Америки
В Волгограде задержали наркогруппировку, в которую входили три супружеские пары из Латинской Америки и их общий знакомый. Об этом сообщает «МВД Медиа».
Все они почти одновременно приехали в Россию. Злоумышленники арендовали несколько квартир, одну из них превратили в склад и организовали сбыт запрещённых веществ.
Женщины фасовали свёртки, а мужчины распространяли их по городу. Правоохранители задержали участников группы в период с 17 по 25 марта. Во время обысков полицейские изъяли наркотические смеси общим весом более 445 граммов.
В отношении задержанных возбудили уголовные дела о покушении на незаконный сбыт запрещённых веществ. Троих фигурантов отправили под стражу, остальные находятся в изоляторе временного содержания, суд определит им меру пресечения.
