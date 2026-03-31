Вице-губернатор Саратова Михаил Исаев попал в ДТП и оказался в реанимации
В Саратове произошло ДТП с участием вице-губернатора Михаила Исаева. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент случился ночью около 00:20 по московскому времени напротив дома 9 по улице Исаева. Чиновник не справился с управлением автомобилем Chery Tiggo и на скорости совершил столкновение с пустым припаркованным Ford Focus.
После аварии Михаил Исаев отказывался покидать машину до прибытия медиков. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала 52-летнего чиновника с травмами. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося, устанавливая обстоятельства ДТП.
Ранее в Нижнем Новгороде мигрант устроил смертельное ДТП и сбежал из патрульной машины.
