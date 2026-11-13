Погибшую при пожаре в Москве женщину ранее осудили за наркоторговлю
Женщина, которая погибла при пожаре в доме на востоке Москвы вместе с двумя детьми, ранее получила приговор за сбыт наркотиков. Об этом сообщил «МК».
Как выяснили СМИ, женщина занималась расфасовкой запрещённых веществ и распространением закладок. В незаконной деятельности участвовал и её супруг. Производство наркотиков было организовано прямо в квартире на Алтайской улице, где 12 ноября вспыхнул пожар.
В 2023 году преступную схему раскрыли. Суд приговорил женщину к 11 годам лишения свободы, но исполнение наказания отсрочили до того момента, пока её детям не исполнится 14 лет.
Напомним, из горящего на востоке Москвы дома эвакуировали 11 человек. Жертвами возгорания стали двое несовершеннолетних.
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