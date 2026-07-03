Руководство венесуэльского штата Ла‑Гуайра погибло в результате землетрясений
Большинство руководителей администрации штата Ла‑Гуайра погибли из-за сильных землетрясений, обрушившихся на Венесуэлу. Об этом заявила уполномоченный представитель президента страны Дельси Родригес в ходе пресс‑конференции, транслировавшейся по национальному телевидению.
Глава государства подчеркнула, что среди погибших — не только руководители администрации губернатора, но и сотрудники мэрии, служб безопасности штата, а также военнослужащие. Она рассказала о личной встрече с одним из командиров вооружённых сил, который, потеряв в Ла‑Гуайре жену, двоих детей и мать, тем не менее принимал участие в работе временного лагеря.
Согласно данным Геологической службы США, 24 июня в Венесуэле зафиксировали две серии мощных подземных толчков. Магнитуда первого составила 7,2, второго — 7,5. Стихийное бедствие привело к серьёзным разрушениям: повреждены сотни жилых домов, объекты инфраструктуры и больницы, а главный аэропорт страны прекратил работу.
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