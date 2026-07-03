Руководство венесуэльского штата Ла‑Гуайра погибло в результате землетрясений

03 июля 2026, 05:34

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

Большинство руководителей администрации штата Ла‑Гуайра погибли из-за сильных землетрясений, обрушившихся на Венесуэлу. Об этом заявила уполномоченный представитель президента страны Дельси Родригес в ходе пресс‑конференции, транслировавшейся по национальному телевидению.